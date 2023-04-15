İhlas Haber Ajansı

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Trafikte Bayram denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde Muğla’da denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde Muğla'da denetimler başladı.


Trafik tedbirleri çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri üzerinde trafik denetimi yaptı. Otobüslerin terminal çıkışı öncesinde içindeki yolculara otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmalarının yasal zorunluluk olduğu hatırlatılarak, “Emniyet kemeri ile güvenli trafik bir hareketine bakar. Bu yolda sana çok güveniyoruz” uyarısı yolculara aktarılırken, emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.

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