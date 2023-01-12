İhlas Haber Ajansı

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Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Datça’da devrilen traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Datça'da devrilen traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.


Datça ilçesi Hızırşah Mahallesinde traktör devrilmesi sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Devrilen traktörün altından kalan sürücü Muhammet Dalgıç, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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