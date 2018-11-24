Traktörün altında kalarak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Milas'a bağlı Ören Mahallesi Çatak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlasından akşam saatlerinde evine dönen 45 yaşındaki Hüseyin Durmaz, bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Durmaz'ın 48 LA 829 plakalı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdiğini belirledi.

Devrilen traktörün altından çıkarılan Hüseyin Durmaz'ın naaşı, ön otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.