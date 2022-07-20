Trakya'daki Muğlalı arıcılardan ‘çayır tırtılı' ilaçlama uyarısı

Yüzde 95'i gezgin arıcılık yapan ve Trakya'da bulunan Muğlalı arıcılar, ayçiçeği ürünlerinde görülen ‘çayır tırtılı' istilası sonrası gündüz gerçekleştirilen ilaçlamalarda sıkıntı yaşamaya başladıklarını açıkladılar.

Türkiye'nin dört bir köşesine gezgin arıcılık ve bal üretimi için giden Muğlalı arıcılar, gittikleri bölgelerdeki bitkisel üretime polinasyon (tozlaşma) ile katkı sağlıyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalara göre arıların polinasyon ile bitkisel üretime sağladıkları katkı, arı ürünlerinin ekonomik katkısına göre 10-12 kat fazla olduğu, bitkisel üretimde temel ana faktörlerden birisinin de bal arıları olduğu açıklandı.

Son bir haftadır Trakya bölgesinde başlayıp, daha sonra Anadolu'nun diğer illerinde de görülen, binlerce dekar ayçiçeği ekili arazilerin ‘çayır tırtılı' istilasına uğraması sonrası kimyasal mücadele çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen biyolojik ilaçlamaların gündüz saatlerinde arıların uçtuğu bir dönemde yapılması ile bölgedeki arıcıların kitlesel arı ölümlerine sebep olacağını belirtti.

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) tarafından 12 Temmuz 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ilaçlamalar konusunda yazılan yazıda, “Edirne ili sınırları içerisinde ayçiçek ekili arazilerde ‘çayır tırtılı' zararlısı ile mücadele çerçevesinde ayçiçek yetiştiricileri tarafından zirai mücadele başlatıldığı, ayçiçek bal üretim sezonu olması sebebiyle tarım arazilerinin neredeyse tamamının arı kolonileri ile dolu olduğu ve yapılan ilaçlamalar sebebiyle bölgede ciddi arı ölümleri görüleceği belirtilmektedir. Merkez Birliğimize benzer şekilde Tekirdağ ilimizden de sözlü dönüşler almış bulunmaktayız. Arı ölümlerinin yaşanmaması için İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından zararlı ile bulaşık araziler tespit edilmeli, bulaşık olmayan arazilerde zirai mücadele yapılması engellenmelidir. Bal arılarına zararlı olmayan ilaçlar ile zaruri araziler ilaçlanmalıdır. Bal arısına zararlı olmayan ilaçların kullanımında oluşacak ilave maliyetlerin karşılanması hususunda, Önder Çiftçi Derneği'nin başlattığı çalışmaya İl Birliklerimiz ve arıcılarımız destek olacaktır. İlaçlama yapılırken dronlar ile gece ilaçlama yapılmalı, arıların uçtuğu saatlerde ilaçlamaya müsaade edilmemelidir” denildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinin yaptığı yazılı açıklamada ise, “Bölgede kitlesel arı ölümleri vakaları ile karşılaşmamamız için, ayçiçeği üreticilerinin ve bağlı oldukları üretici örgütlerinin Bakanlığımızla koordineli ve denetimli olacak şekilde, ilaçlamaların gece ve arıya zarar vermeyen içerikli ilaçlarla yapılması gerektiğini önemle vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.