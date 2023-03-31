Trio Cup yarışlarının ikinci ayağı tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl ilk kez düzenlediği ve ilk ayak yarışının 17 Mart'ta düzenlenen, MIYC Trio Cup yarışlarının 2. ayak yarışı bugün tamamlandı.

MIYC tarafından organize edilen Trio Cup yarışlarına her teknede üç sporcu olacak şekilde Hollanda, Rusya ve Türkiye'den 13 yelkenli ile 39 yelkenci katıldı. Üç ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan kaptanlar ve yatları şu şekilde;

"IRC-1'de birinci Mikhail Mischenko-Strekoza, ikinci Zafer Öznur-İmagine, üçüncü Doğukan Kandemir-VMG Yelken. IRC-2'de birinci İvan Zotov-Valeria, ikinci Gleb Semerenko-Marmarisa ve üçüncü Alp Doğuoğlu- Ada Sailor-Adaköy Marina Cook's Club."