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TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Muğla'da başladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programından hibe almaya hak kazanan, TÜBİTAK4007 Muğla Bilim İle El Ele Bilim Şenliği Muğla’da başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programından hibe almaya hak kazanan, TÜBİTAK


4007 Muğla Bilim İle El Ele Bilim Şenliği Muğla'da başladı.


Menteşe'de bulunan Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan ve 3 gün sürecek şenliğe 2 Bin 656 öğrenci, öğretmenler, protokol üyeleri ve veliler katıldı.


Şenliğin açılışında konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, "3 gün boyunca yapılacak olan şenlikte yaklaşık 5 Bin öğrencimiz 61 öğretmenimiz, 41 atölye çalışmasıyla hizmet verecek. Amacımız burada 21'inci yüzyıl dünyasında beklenen öğrenci profilini ortaya çıkartabilmektir. Bilimi eğlenceli bir şekilde öğrencilerin öğrenmesini sağlamaktır" dedi.


Ardından protokol üyeleri tarafından şenliğin açılışı gerçekleştirildi.

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