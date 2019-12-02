TÜBİTAK 4007 Milas Bilim Şenliği protokolü imzalandı

Milas'ta öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra 7'den 70'e Milas halkının faydalanacağı Bilim Şenliği düzenlenecek. 10 kurumun destekleyerek protokol imzaladığı şenlik 3-6 Haziran 2020 tarihleri aranda gerçekleşmesi planlanıyor.

Planetaryum, teleskop, bilim gösterileri, deneyler, sanat etkinlikleri ve atölyelerle düzenlenecek Milas Bilim Şenliği için protokol Milas Kaymakamlığı toplantı salonunda; Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milas İlçe Müze Müdürlüğü, Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İzan Hastanesi ve Pomelon Alışveriş Merkezi arasında imzalandı.

İlçemizde öğrenim gören; Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim, ön lisans ve lisans öğrencileriyle birlikte, 7'den 70'e Milas halkının faydalanacağı Bilim Şenliğinin 3-4-5-6 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.