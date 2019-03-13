Tuğba Özay Bodrum sezonunu açtı

Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum’da sezonu Tuğba Özay açtı.
Yaz sezonunda ünlülerin akın ettiği Bodrum'da sezonu Tuğba Özay açtı. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen Özay, Vip Bodrum transef ile Bodrum'u gezdi.
Tuğba Özay, hafta sonunda Bodrum'a gelerek sıcak havanın tadını çıkardı. www.vipbodrumtransfer.com isimli siteden özel araç kiralayan Özay, dostlarıyla Bodrum'da gezmedik yer bırakmadı. Vip Bodrum transfer aracıyla Gümüşlük, Gündoğan, Yalıkavak'ı gezen Özay, tatilinin ardından İstanbul'a döndü.