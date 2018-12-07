Tuğla yüklü traktör duvardan uçtu: 1 ağır yaralı

MUĞLA (İHA) –Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tuğla yüklü traktörün istinat duvarından aşağıya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Geriş Mahallesi'nde yaşandı. Bölgedeki bir inşaata traktörle tuğla taşıyan Hakan Akkın, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarından aşağı uçan traktör parçalara ayrılırken, kazada Hakan Akkın ağır şekilde yaralandı.

Evli ve 1 çocuk babası Akkın, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.