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Tüp patladı, ev savaş alanına döndü

Bodrum’da, tüp patlamasının meydana geldiği bir taş evde çatı delindi, duvarlar çatladı.

Bodrum'da, tüp patlamasının meydana geldiği bir taş evde çatı delindi, duvarlar çatladı. Patlama sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'a bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, mahallelinin Sıdıka adıyla bildiği Gülizar Özaltın adlı vatandaşın yaşadığı taş evdeki tüp, gaz sıkışması sonucu patladı. Tüpün büyük bir gürültüyle patlamasının ardından çatı delindi, evin duvarlarında çatlaklar oluştu, camları kırıldı. Büyük çapta hasarın olduğu evde, patlama sonrası yangın başladı. Yangına vatandaşlarca müdahale edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olayın yaşandığı yere gelerek yangınla ilgili soğutma çalışması yaptı.


Patlama sırasında evde olduğu öğrenilen 80 yaşlarındaki Gülizar Özaltın'ın patlamadan yara almadan kurtulması teselli oldu. Patlamada savaş alanına dönen ev, kullanılamaz hale geldi.

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