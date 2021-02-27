Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı; küle dönen evde tek yanmayan ise Kur'an-ı Kerim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada kalan yaşlı adam yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol ederken yaşadığı barakayı yaktı. Alev topuna dönen barakada tek yanmayan Kur'an-ı Kerim oldu.

Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta bir otoparkın içerisinde bulunan barakada kalan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpün gaz kaçağını çakmakla kontrol ederken yangın çıktı. Gaz sıkışması nedeniyle 45 metrekarelik baraka bir anda alev alarak küle döndü. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup amirliğinin ekipleri yangına anında müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İtfaiye ekipleri şok oldu

Alev topuna dönen baraka ve konteyner evde söndürme çalışmaları yapan İtfaiye ekipleri evin içerisinde kontrol yaparken tüm kitapların, eşyaların yandığını gördü. İçeriyi kontrol eden itfaiye ekipleri küle dönen evde tek yanmayanın Kur'an-ı Kerim olduğunu görünce şok oldu. Kur'an-ı Kerim'i küllerin arasından çıkaran ekip kutsal kitabı muhafaza altına aldı.

Barakada yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpü çakmakla kontrol ederken bir anda alev aldığını ifade ederek “Küçük tüp aldım eve getirdim. Ardından bağlantıları yaptıktan sonra kontrol ederken alev aldı. Kafamdan hafif şekilde yaralandım. Evde yalnızdım kimsem yok benim” dedi.