Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Turizm Danışma Bürosu yetkilileri tarafından Ortaca-Dalyan yolu üzeri sanayi sitesi bölgesinde Köyceğiz'e gelen tur otobüslerine denetim yapıldı.

MURO (Muğla Rehberler Odası) gelen şikayetler üzerine Ortaca, Ula Gökova'da ve Köyceğiz'de Turizm Danışma Bürosu yetkilileri ve Emniyet ekiplerince yol emniyeti alınarak tur araçları denetlendi. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereği kaçak tur ve rehbersiz tur düzenleyen araçlara yasa gereği idari para cezası tutanağı düzenlendi. Eksik evrakları olanlar uyarılırken, Köyceğiz İlçe Turizm Danışma Bürosu'ndan yapılan açıklamda; "Bundan sonraki süreçte de denetimler sürdürülecek. Ülkemize gelen yerli ve yabancı uyruklu misafirlerin katılacakları tur organizasyonlarında Seyahat Acentalarından tur satın almaları ve mutlak suretle her turda rehber olmasına dikkat edilmelidir. Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimiz turizm için tüm hazırlıklarını tamamladı. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile ilçelerimize tatil için gelebilirler" dedi.