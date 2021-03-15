TÜRÇEV Akyaka'da plaj temizliği yaptı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ve Ula Belediyesi işbirliğinde Akyaka’nın Kermetur plajında çöp temizlik etkinliği düzenlendi.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ve Ula Belediyesi işbirliğinde Akyaka'nın Kermetur plajında çöp temizlik etkinliği düzenlendi.
TÜRÇEV Avrupa Ajansının ‘Deniz çöpleri izleme' programı kapsamında düzenlenen etkinlik Kermetur plajının 100 metrelik sahilinde gerçekleştirildi. Toplanan atıklar ayrı ayrı değerlendirilirken, plastik atık, cem-seramik, metal, kağıt-karton, kumaş, kauçuk gibi 35 kilogram atık toplantı.
Atıkların toplandığı alanın izlenmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı.