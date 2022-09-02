Turgutreis'te Dünya Barış Günü konseri

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Tolga Çandar konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ve Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği iş birliği ile düzenlenen konsere yüzlerce kişi katıldı. Çandar, yaklaşık iki saat sahne aldığı konserinde yaptığı esprilerle ve anlattığı hikayelerle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konser sonrasında ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Çandar ayakta alkışlandı.

Yüzlerce vatandaşın zevkle dinlediği türkülerin söylendiği konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Konserde herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Aras, şunları söyledi:

“Turgutreis sanatı ve sanatçıyı sever, çok büyük saygı duyar. Tolga Çandar'ı da özlemiştik. Bugün burada, Dünya Barış Günü'nde, barışın ve demokrasinin kalbinde, Bodrum'da sizleri ağırlamak bizim için çok büyük bir onur.”

Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Ümit Baltutan ve Turgutreis Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özsöylemez tarafından Sanatçı Tolga Çandar ile Başkan Aras'a plaket takdim edildi.