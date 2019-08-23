Turist kılığına girerek kaçmaya çalışan göçmenler yakayı ele verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adasına geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Karaada Güneyinde hareket halindeki bir fiber tekneyi durdurdu.

İsimsiz teknede yasa dışı yollarla İstanköy Adasına gitmeye çalıştıkları tespit edilen, aralarında kadınlarında bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenlere organizatörlük yaptığı şüphesiyle tekne kaptanı gözaltına alındı.

Kendilerine gezintiye çıkan turist görünümü veren çanta ve can yeleklerini sakladıkları gözlenen göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri devam eden göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan Türk tekne kaptanının ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.