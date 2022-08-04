İhlas Haber Ajansı

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Turistik bölgedeki konteynerler yandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir inşaat firmasına ait yaşam konteynerleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir inşaat firmasına ait yaşam konteynerleri yanarak kullanılmaz hale geldi.


Ortaca'nın turistik Sarıgerme Mahallesinde konteynerlerde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale başladığında şirkete ait 6 adet yasam konteynerin yanmakta olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

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