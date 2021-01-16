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Turistik işletmede yangın

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistik işletmede çıkan yangın sonrası işletmede büyük hasar oluştu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistik işletmede çıkan yangın sonrası işletmede büyük hasar oluştu.


Akyaka Mahallesi Turnalı mevkiinde kış aylarında kapalı olan Kapari Beach isimli işyerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi7ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.


Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, işletmede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından olduğu tahmin ediliyor.

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