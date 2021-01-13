Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL'lik altyapı

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Gökova Körfezi'nin içinde yer alan Milas'ın Ören mahallesine atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2' kapsamında İller Bankası desteği Dünya Bankası kredisiyle Ören'de yapılması planlanan projenin maliyetinin 10 Milyon 500 bin Avro (81 Milyon TL) olduğu, en geç 2021 yılı içinde ihale edileceği ve projenin 24 ayda bitirilmesinin planlandığı açıklandı.

Proje 2054 yılı büyüme ve gelişme İhtiyaçlarına göre planlandı

Milas Ören'in 2054 yılana kadar olan büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına göre belirlenen proje sahibi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kanalizasyon Şebeke Projemiz, atık suyun oluştuğu noktadan başlayarak parsel bacaları, parsel bağlantıları, tali ve ana toplayıcı şebeke hatları ve terfi hatlarından oluşmaktadır. Birinci etap olarak 53 bin metre şebeke hattı, 9 bin 500 metre parsel bağlantısı, 12 bin metre terfi hattı olmak üzere toplam 74 bin 500 metre hat ve 7 adet atık su pompa istasyonu (Terfi Merkezi) yapılacaktır. Söz konusu alanda yağmur suları ve atık suların birbirine karışmayacağı, ayrık sistemin kullanılması uygun görülerek projelendirilmiştir. Proje nüfusu toplam 25 bin kişi ve toplam evsel debi 136 lt/sn olarak hesaplanmıştır. Kanalizasyon tesislerinde SN8 Rijitliğinde HDPE koruge borular kullanılacaktır. Hat ve terfi istasyonları yapım maliyeti 6 milyon Avro (46 milyon TL)'dur” denildi. Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacak atık su arıtma tesisi 2054 yılına göre planlandı. Toplamda 8.000 m3/gün kapasiteye sahip. İlk etapta 4.000 m3/gün olarak yapımına geçilecek. İleri biyolojik arıtma tesisi çıkış suları, sulama suyu kalitesinde olacak. Atık su arıtma tesisinin yapım maliyeti, 4 milyon 500 bin Avro (35 milyon TL).

Başkan Gürün; “Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum ve Fethiye'den sonra Milas Ören'de de büyük bir alt yapı yatırımının startını vereceklerini, Muğla'ya yakışan ve vatandaşa söz verdikleri hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Milas'ımızın Ören Mahallesi'ne ihtiyacı olan alt yapı yatırımını başlatıyoruz. Tüm projeler tamamlandığında, Ören Mahallemizin atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliği kalıcı olarak giderilecek, sürdürülebilir bir çevre ve temiz bir deniz, halkımızın kullanımında olacaktır. Projenin ilk etabı, Ören merkezi kapsayacak. İkinci etabı ise çevredeki siteleri içine alacak. Arıtma tesisi ise çevre siteleri de kapsayacak şekilde planlandı” dedi.