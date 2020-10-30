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Turistler gitti, havuzlar domuzlara kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda, itfaiye ekipleri domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken, doğal ortama bıraktı.

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