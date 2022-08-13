Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi

Bodrum'un gece eğlencelerinin yanı sıra gündüz partileri de yerli yapancı turistleri doyasıya eğlendiriyor.

Turizmin en gözde yerlerinden biri olan ve gece eğlenceleriyle dünyaca tanınan Bodrum gündüzleri düzenledikleri partilerle de yerli yabancı turistleri doyasıya eğlendiriyor. Bazı oteller konser düzenlerken bazı oteller ise köpük partileriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistlere sınırsız eğlence imkanı sunan Very Chic otel ise havuz başında düzenlediği köpük partisiyle gece eğlencelerini gündüze taşıdı. Havuza giren turistler köpük partisinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

Öte yandan, Bodrum otelleri yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladığı öğrenildi.