Turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Turizmin cenneti Bodrum'da bulunan Rixos Premium Bodrum, 1 Nisan tarihinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Otel, zeytin ağaçlarından ilham alan modern mimarisi ve benzersiz konseptiyle büyük beğeni topladı.

Rixos Premium Bodrum, konuklarına modern tasarımlı odalar, süitler ve villalarda konaklama imkanı sunarken, aynı zamanda unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşama fırsatı sunuyor. Otelin gurme restoranları, zengin menüler ve lezzetli yemeklerle misafirlerin damak zevkine hitap ediyor. Şeflerin özenle hazırladığı yemekler, yerel ve uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetleri bir araya getiriyor. Misafirler, otelin restoranlarında keyifli bir yemek deneyimi yaşayarak lezzetli tatlarla buluşma şansı yakalıyor. Rixos Premium Bodrum, konuklarına unutulmaz bir gastronomi yolculuğu sunarak tatilinizi lezzetli hatıralarla taçlandırmanızı sağlıyor. Otel, asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası, Exclusive Sports Club ile sunduğu eşsiz spor konsepti ve ailelere yönelik eğitici ve eğlenceli aktiviteleriyle Rixy Kids Club ile misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca otelin adasında bulunan özel cabanalar, iki ayrı kum plajıyla birlikte benzersiz bir tatil imkanı sunuyor. Misafirler, otelin doğal adasında eşsiz atmosferi ve doğayı deneyimleme fırsatı buluyor.

Ege kıyısında yer alan Rixos Premium Bodrum, zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası ve villalara özel Cleopatra Plajı ve iskeleleri ile konukların tatil anlayışını sınırlarını zorluyor. Özel havuzlu, bahçeli villaları ve kişisel butler hizmetiyle birlikte konforlu bir konaklama deneyimi sunuyor.