Turizm cenneti alevlere teslim oldu

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesi alevlere teslim oldu. 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlenirken,

yangın hızla ilerlemeye devam ediyor.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler 3 mahalleye sıçradı. Akyarlar ve Bağla tepelerini de alevler sardı. Yangının çıkardığı dumanlar Bodrum'un birçok bölgesinden görüldü. Sahillerde Kurban Bayramı tatili yapanlar da alevleri meraklı bakışlarla izledi. Yakalık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlendi.