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Turizm haftası kutlamalarına yabancılar damga vurdu

Marmaris’te düzenlenen ‘Trafik Haftası’ etkinliklerine ilçede tatil yapan yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Marmaris'te düzenlenen ‘Trafik Haftası' etkinliklerine ilçede tatil yapan yabancı turistler de ilgi gösterdi. Bazı turistler düzenlenen yürüyüşü cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bazı turistler de bilgilendirme amaçlı açılan stantlarda görevli memurlardan bilgi alıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Marmaris Emniyet Müdürlüğü, ‘Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklere ilçede tatillerini yapan yabancı turistler de ilgi gösterdi. Bazı turistler “Büyük Trafik Yürüyüşünü” cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı turistler ise Atatürk Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarını inceledi. Stantları inceleyen turistlere, İngilizce bilen polis ve jandarmalar trafikte kullanılan araç gereçler hakkında bilgi verdi. Çeşitli konularda görevlilerden bilgi aldıklarını belirten turistler, alkollüyken araç kullanmamak gerektiğini konusunda da uyarıda bulundu.

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