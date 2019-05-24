Turizm işletmelerine ecrimisil kolaylığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm işletmelerine ecrimisil ödemelerinde AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığının girişimleriyle ödeme kolaylığı sağlandı. Peşin ödemelerde yüzde 70'e varan indirim yapılacak.

Türkiye'nin önemli turizm yatırımlarının bulunduğu Bodrum'da, bazı işletmelerin ecrimisil artışlarının kira/kullanma izni bedellerinin üzerinde olduğu, ödeme güçlüğü yaşadıkları yönündeki talepleri ve benzer şikayetlerin yargıya taşınmasının ardından AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığının teklifiyle Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete çalışma başlattı.

AK Parti yetkililerinin çalışması sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Milli Emlak Genel Tebliğine eklenen bir maddeyle Bodrum ilçesindeki benzer durumdaki taşınmazların Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Ticaret Odasından temin edilecek birim bedellerinin ortalamasından daha düşük olmaması kaydıyla, fiili kullanım durumlarına göre her bir işgal için yılı, kira/kullanma izni birim bedelinin emsal ecrimisil bedeli olarak dikkate alınması, henüz tebliğ edilmemiş işlemleri de kapsaması şeklinde düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle bundan sonraki işgallerin de önlenmesi amacıyla indirimli gönderilen ecrimisil bedelleriyle imar planı dahilinde kira, kullanma izinlerinin de sözleşmeye bağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, 2018 yılı ecrimisil bedellerinin peşin ödenmesi durumunda yüzde 70'e varan indirim, taksitle ödenmesi durumunda da yüzde 55'e varan indirimle sağlanarak işletmecilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve mahkemeler üzerindeki yükün azaltılması planlanıyor.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler Bodrum Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilecek.