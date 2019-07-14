Turizm kenti Marmaris'te sokakta çalışan çocuklara yönelik denetim

Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yapıldı. Sokakta çalıştığı tespit edilen çocukların ailelerine ulaşılıp, çocukların çalışmaması ile ilgili uyarılar yapıldı.

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te yazın artan nüfusla birlikte, sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuk sayısında da artış gözlendi. Bu kapsamda Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. İlçede bulunan işlek noktalarda denetim yapan ekipler, önce küçük yaşta sokakta çalışan çocukları tespit etti. Çocuklara çeşitli uyarılarda bulunan görevliler daha sonra telefonla çocukların ailelerine ulaştı. Çocukların sokakta çalışmaması konusunda uyarılan ailelere, çocukları teslim edildi. Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevlisi Psikolojik Danışman Duygu İlikatar yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle sokakta çalışan çocuklarla görüşme yaptıklarını belirten İlikatar, "İlk önce, sokakta çalıştırıldığını ya da çalıştığını fark ettiğimiz çocuklarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu görüşmelerde çocuklarımızın anne ve babasını, nerde yaşadıklarını, ne şartlarda olduğunu, neden sokakta çalıştırılmaya itildiğini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra aileye ulaşarak bunun kanunen çocuk açısından ve aile açısından bağlayıcılığını aktarıyoruz. Eğer sosyal hizmet modellerimizden herhangi birine ihtiyaç varsa bu ekonomik destek olabilir, çocuğun ihmali ve şiddet olabilir, istismar olabilir bu durumlar söz konusu ise bu noktada da kurum bakımı alternatifini değerlendiriyoruz." dedi. Denetimler hakkında konuşan Zabıta Komiseri Durali Çetin ise, "Marmaris Belediyesi Zabıta birimi ekipleri olarak, özellikle yaz aylarında artan, kayıt dışı ve küçük yaştaki çocukların çalıştırılması ile ilgili mücadele kapsamında bir uygulama yapıyoruz. Muğla'dan görevli arkadaşlar gelip, her hafta cuma günleri rutin uygulama yapıyorlar. Biz diğer günlerde yaptığımız eksik ve aksaklıkları arkadaşlarla paylaşarak birebir görüşmelerde ailelere ulaşarak, uyarılarımızı yaparak çocukları teslim ediyoruz, devamında aynı şekilde tespit ettiğimizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapıp gerekirse bu çocuklarımızı yurda kayıt altına alınıyor. Ailelerine ulaşamadıklarımızda da kendilerini Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki görevlilere teslim ediyoruz, bu tür çalışmanın önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.