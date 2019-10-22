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Turizm kentinde yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı

Muğla’nın turistlik ilçesi Marmaris’te sürü halinde sahile inen yaban domuzları plajı talan edip köpeklere saldırdı.

Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris'te sürü halinde sahile inen yaban domuzları plajı talan edip köpeklere saldırdı. O anlar gece sahilde yürüyüş yapan turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeklere saldıran domuzları turistler ile vatandaşlar endişeyle izledi.


Marmaris'te Uzunyalı mevkiinde sahile domuzlar indi. Akşam karanlığında yavrularıyla beraber yaklaşık 20 domuz, beslenmek için Uzunyalı plajında yiyecek aramaya başladı. Plajda bir süre kumları eşeleyen domuz sürüsü sahilde bulunan köpekler tarafından bölgeden uzaklaşmaya zorlandılar. Ancak yavrularını koruma iç güdüsüyle domuzlar bu sefer köpekleri kovalamaya başladı. Bölgede yaşayan halk tarafından endişeyle izlenen kovalamacada köpeklere bu saldırıyı yara almadan atlattı. Uzun süre domuzlara direnmeye çalışan köpekler kalabalık sürüyle baş edemeyince bölgeden hızla uzaklaştılar.

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