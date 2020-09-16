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Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı

Muğla’nın önemli turizm ilçesi Marmaris’te yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı.

Muğla'nın önemli turizm ilçesi Marmaris'te yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı.


Sarıana Mahallesi 17 Sokak Bule Yat Marin apartın girişinde yılanı fark eden vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah zehirli engerek yılanının bulunduğu alandan güvenli bir şekilde alarak doğal ortama bıraktı.

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