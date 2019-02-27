Turizm öğrencileri sektör temsilcileri ile buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Türkiye İş Kurumu işbirliğinde düzenlenen ve turistik tesislerin kalifiyeli eleman ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan ‘Okul-Sektör' buluşmasının 13'üncüsü başladı. Üniversite Mavi Çatı salonunda düzenlenen okul-sektör buluşmasında 107 turistik firma ve 350 katılımcı yer aldı.

Her yıl katılımcının arttığı ‘Okul-Sektör Buluşması'na oteller, turizm seyahat acenteleri, restaurant işletmeleri gibi turizmi bünyesinde barındıran birçok firma katılıyor. İşletmelerin kalifiyeli elaman ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan okul-sektör buluşmamalarında öğrenciler ve işletme yetkilileri bire bir görüşme yapıyor. İşletmeler ihtiyaç duydukları alanlarda öğrencilere form doldurtarak sezon öncesi geri dönüş yapıyor ve sezon boyunca öğrenciler bu işletmelerde hem staj yapıyor, hem de meslekleri ile ilgili deneyim kazanıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burhan Kılıç, “Bu yıl itibari ile 13'üncüsünü düzenlediğimiz okul-sektör buluşmasına işletmeler ve turizm sektörünün ciddi bir talebi oldu. 107 işletmenin resmi başvurusu var. Tabi daha fazla başvuru almak isterdik, işletmelerin yoğun talebi vardı ama fiziksel olanaksızlıklar yüzünden daha fazla işletmeyi kabul edemedik. Kaliteli hizmet açısından da 107'de kesmek durumunda kaldık” dedi.

Marmaris Turizm Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, “Son iki yıldır ülkemizdeki turizm hareketliliği 2016'da ve 2017'de yaşanan olumsuzlukları atlattığımızı söyleyebiliriz. Geçen seneki dolululuk oranlarına baktığımızda 2015'i yakalamak üzere olduğumuz görülecektir. Bu yıldan sonra bu rakamların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Rezervasyonlara baktığımızda ise turizmciler ile sürekli birlikteyiz ve toplantılar yapıyoruz. Rezervasyonlar son derecede sevindirici ve mutlu edici rakamlara ulaştı. 2019 yılı sonunda 2015 rakamlarını da geçeceğimizi söyleyebilirim” dedi.

Okul-Sektör buluşmasında işletme sahipleri buluşan ve iş talep formlarını dolduran öğrenciler “Bu sektör buluşmasının bize çok katkısı var. Tecrübemiz olmadığı için sektör buluşması da iş imkanı açısından bizim için çok. İş bulma konusunda daha iyi oluyor bizim için. Başvuruları veriyoruz, geri talep olursa bize dönüyorlar” dediler.

Hilton Bodrum CEO'su Zafer Tangil, “Güzel bir 2018 geçirdik. Geçmiş 2018-2017'ya baktığımızda 2018 gayet başarılı oldu. Rakamlar da çok güzeldi. Tabi bu beklenti ile 2019'a girdik. 2019 yılı için de yabancıların Pazar payı artmaya başladı. Özellikle baktığımızda bu oran yükseliyor. Rus pazarı olsun, DT pazarı olsun bunlarda artışlar var. Aynı şekilde Avrupa pazarında da bir artış görüyoruz. Ancak iç pazarda biraz yavaşlama var. Bu da herhalde biraz fiyatlardan kaynaklanıyor. Herkesin beklentisi, bizim de beklentimiz aynı doğrultuda, sezonun geçmiş yollara göre iyi geçeceği ve 2015 yılını yakalama ihtimaliz de yüksek. Bu tabi parasal olarak değil, gecelik olarak baktığımızda o oran rakam yakalanacak. Parasal anlamda gerileme olsa bile, 2015'e göre gecelemede iyi bir geceleme yakalanacağına tahmin ediyorum ben”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, “Bu yıl 107 şirket 350 katılımcı var. Bu gittikçe büyüyor. Tabi bu bizim Üniversite için çok önemli. Turizm bölgesiyiz ama sadece turizm ile sınırlı kalmak istemiyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe dönük iş bulma imkânları açısından öğrenci-sektör buluşmasını önemsiyoruz Üniversite yönetimi olarak. Bunu gittikçe büyüyen bir tren ile gerçekleştirmek istiyoruz. 13'üncüsü de bizim için çok önemli oldu. Hakikaten 107 firma ve 350 katılımcı ile büyük bir organizasyon oldu. Öğrencilerimiz hayata atılırken,eğitimlerini aldıktan sonra direkt iş bulmaları açısından çok önemli bu öğrenciler ile sektörü bir araya getirmek, ihtiyaçlarını burada görmek, geri dönüşleri almak ve bunu de kendi eğitim standartlarımızı buna göre belirlemek açısından da önemli” dedi.