Turizm tedarikçileri Bodrum'da buluşuyor

Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP), 17-19 Mart tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm tedarikçilerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağırlayacak.

BOSGAP ve Niko turizm tarafından 17-19 Mart tarihleri arasında Heredot Kültür Merkezi'nde “Turizm Tedarikçileri Buluşması” düzenleniyor. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) tarafından desteklenen fuara; Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden büyük katılım bekleniyor. Fuar öncesi organizasyon komitesi Gümbet Mahallesi'nde bulunan Very Chic otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İki gün sürecek fuar boyunca şehir dışından gelen katılımcıların Very Chic otelde ağırlanacak. Türk turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına yapılan fuarda seminerler ve eğitimler düzenlenecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren, BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş, “17-19 Mart tarihinde, Bodrum Heredot Kültür Merkezi'nde tedarikçi festivali olarak bir buluşmamız var. Bu buluşmada Türkiye'nin belirli bölgelerinde bulunan üst düzey yönetici arkadaşlarımızla beraber, tedarikçi firmalarla bir buluşma düzenliyoruz. Bodrum'un STK'ları ve BODER başkanımızla birlikte organizasyonu yapıyoruz. Bin-bin 500 civarında katılım olacak. Ege, Akdeniz, Marmara Bölgesinin çeşitli yerlerinden katılım olacak” ifadelerini kullandı.

BODER Başkanı Ömer Dengiz, “Satın alma müdürü olmazsa otel olmaz. Genel müdür olmazsa otel olmaz. Aşçı şefi de olmazsa otel olmaz. Bunların hepsi birbirleriyle bağlı, onlar olmazsa biz dünyanın en iyi oteli olamayız. Onlar gece gündüz çalışıyorlar. Zor günler gelecek hep birlikte olmalıyız, birlik olmalıyız” diye konuştu.

Ünlü Şef Zeki Yıldırım, “Satın almanın aldıklarını kullanan ve tüketen birisi olarak, güvenilir gıda nasıl gelir, nasıl oluşur, gıdayı nasıl koruyabiliriz gibi çalışmalar yapıyoruz. Biz şefler olarak güvenilir gıdanın nasıl taşındığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu fuarın Bodrum turizmine çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fuarda eğitimler vereceğiz ve bu konuda konuşmalar yapacağız” dedi.

Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği Başkanı ve NİKO Akademi turizm danışmanı Murat Arıncı, “Ülkemizin en güzel koyu, incisi Bodrum'un dünyada önemli bir ismi var. 2022 yılında yeni nesil sistemin, gastronomi sisteminin satın alma yenilikleriyle beraber güzel bir buluşma olacak. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.