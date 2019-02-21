Turizm tesislerinin hedeflerini yakalaması Pazarlama ile mümkün

Turizm sektörüne daha fazla hareket ve satış getirecek açıklama, Bodrum'dan geldi.

15 yıldır pazarlama iletişimi alanında pek çok şirkete danışmanlık hizmeti veren ve ödüllü iletişim projeleri yönetmiş olan Pazarlama ve İletişim Uzmanı Ayça Öztürk, “Turizm sektörü yöneticileri istenilen karlılık ve doluluğa ulaşamadıklarından şikayetçi.Bünyelerinde ayrı bir pazarlama departmanı bile bulunmayan pek çok tesis için alında hedeflerini yakalamak, ancak Pazarlama ile mümkün olacaktır” dedi.

Öztürk, yeni pazarlamanın en önemli unsurunun ise samimiyet olduğunu vurgulayatak şu ifadelere yer verdi “Turizme hız kazandıracak en yeni ve etkin araç ise sosyal medya. Ancak incelediğimiz zaman karşılaştığımız tablo halen birkaç tesis ve kurum haricinde turizmde sosyal medya kullanım anlayışının tamamen değişmesi gerektiği gerçeği. Sosyal medya, direk satışı görebileceğimiz bir kanal. Ancak sadece satışa yöneldiğiniz zamanda maalesef satış yapamadığınız bir kanal. Sosyal medya iletişiminde takipçilerin yada potansiyel misafirlerin beklediği şey onları meraklandıracak, takip şevki kazandıracak içerikler. İçerik yatırımı yapmadan sosyal medya üzerinden herhangi bir fayda sağlamak mümkün değil. Yatırım yaptığımız içeriğin ne olduğu konusunda da oldukça hassas olmamız gerekiyor”.

Yöneticileri pazarlama konusunda yatırım yapmaya davet eden Öztürk, “Pazarlamayı doğru yorumlayıp, doğru iletişim kurabilen tesislerin devrinin başladığı bir süreç içindeyiz. Deneyim ve duygu üzerine kurulu bir yönetim planı yapabildiğimiz, işi uzmanlarına bıraktığımız ve sürekliliğini sağlayabildiğimiz takdirde turizm herkesin beklediği ivmeyi kazanacaktır”dedi.