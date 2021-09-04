Turizm ve sağlıkçılara mezuniyet töreni

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olan 377 öğrenci için Marmaris Amfi Tiyatro'da mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Mehmet Fatih Demir katılarak öğrencilere mezuniyet belgelerini verdiler.

Törende konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Mehmet Fatih Demir, "1,5 yıldır bütün Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimiz ile tam olarak sadece 1 yarıyıl yüz yüze eğitim yapabildik. Öğrencilerimizin ön lisans eğitimlerinin 3 yarıyılı uzaktan eğitim ile sürdürüldü. Yüz yüze eğitime yeniden başlamaya hazırlandığımız bu dönemde istedik ki okullarına hasret kalan bu öğrencilerimizle hiç olmazsa mezuniyet törenlerinde fiziken buluşalım ve onları uğurlayalım. Rektör hocamızın da öğrencilerimiz istiyorsa düzenleyin ve hatta bir önceki dönem mezunlarınız da isterlerse katılabilsinler talimatıyla, bugün düzenlediğimiz mezuniyet törenimizde birlikteyiz. Bugün, Yüksekokulumuz Optisyenlik Programında 26. Dönem, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 19. Dönem, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programlarında 15. Dönem, Yaşlı Bakımı Programında ise ilk dönem mezunlarını vermiş olacağız" dedi.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan mezunlara ve misafirlere yaptığı konuşmasında "Eğitim öğretim döneminin büyük bir kısmını uzaktan eğitim ile tamamladınız, ancak yapılan anketlere gördüğümüz üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi memnuniyet sıralamalarında en üst sıralarda yer almaktadır. Sizlerin en iyi eğitimi aldığınızdan şüphemiz yok. Almış olduğunuz eğitim ile turizm sektörü için gereken bütün donanımlara sahip olarak mezuniyete hak kazandınız. Bizim size olan inancımızı kendinize gösterdiğiniz sürece başaralı olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri olduklarını belirterek, "Bugün otel, lokanta ve ikram hizmetleri, seyahat işletmeciliği, sağlık ordumuzun yeni neferlerini mezun etmemizin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Mezunlarımızın alanlarında çok başarılı işlere imza atacaklarından şüphem yoktur" diyerek mezunlara başarılar diledi.

Okulda derece ile mezun olan öğrencilere plaket ve başarı belgeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Belediye Başkan yardımcısı Hakan Köksal ile okul müdürleri tarafından verildi.

2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları meslek yeminlerini yaptıktan sonra keplerini havaya attılar.