Turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istiyor

Bu yıl Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı ve 6 Haziran Perşembe tarihleri arasında olacak. Bayramın hafta içine denk gelmesi, yetkililerden gelecek olan ‘tatilin kaç gün olacağı' açıklaması merakla bekleniyor. Marmarisli turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin erken tarihte açıklanmasını ve 9 gün olarak belirlenmesini istiyor. Konuyla ilgili konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Her sene Ramazan Bayramı tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağına son 10, 15 günde karar veriliyor. Haziranın başında bayramın denk geldiği tarih, Salı ve Perşembe günü aralığında. Başında pazartesi ve cumayı koyarsak 9 günlük bir tatil ortaya çıkıyor. Bunun kararını erken verilirse iç pazar misafirimize erken rezervasyon indiriminden faydalanıp Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde geçirir diye düşündük” dedi.

“Bizim turizmciler olarak beklentimiz tatilin 9 güne uzatılması”

Tatil planı yapanlara erken rezervasyon avantajlarından faydalanma önerisinde bulunan beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Fahri Tan, “ İç pazarda geçen yıldan bu yıla ciddi fiyat artışları oldu. Bizim iç pazara yönelik olarak tavsiyemiz erken rezervasyon indirimlerinden maksimum düzeyde yararlanmaları. Erken rezervasyonda aldığınız tatil paketini, tatilinize son üç gün veya son beş gün kalaya kadar iptal etme durumunuz var. Ramazan Bayramı Salı günü başlayıp Perşembe günü bitiyor. Bizim turizmciler olarak beklentimiz tatilin 9 güne uzatılması. Eğer 9 güne uzarsa hem yerli misafirlerimiz için rahat rahat tatile çıkma imkanı olmuş olur, hem de turizmciler açısından uzun bir tatil programıyla yerli misafirlere daha uzun süreli hizmet imkanı sağlanmış olacak. Doluluk oranında da bizim için son derece yararlı bir uygulama olacaktır. Beklentimiz Ramazan Bayramı tatilinin erken bir tarihte açıklanması ve tatil süresinin 9 güne çıkarılması beklentimizdir” dedi.