Turizmcilerin hedefi 1 yılda 100 milyon turist 100 milyar dolar

Türkiye'de ve özellikle Bodrum'da bu yıl turizm yoğunluğu 2019 yılına ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Bodrum'da turizmcilerin hedefi 1 yılda yüz milyon turist 100 milyar dolar oldu. Turizmci Recai Çakır Türkiye'nin Petrolü yok ama turizmi var diyerek, "100 milyon turist, 100 milyar dolar çok uzak değil" dedi.

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan turizm sektörü yeniden ayaklanmaya başladı. Özellikle Bodrum'a hem yerli hem de yabancı turist akınına uğradı. Sahiller doldu, otellerde boş oda bulunamaz hale geldi. 2019 yılındaki yaz sezonunu yakalayan Bodrum'da turizmcilerde Ağustos ayının çok güzel geçtiğini ifade etti.

30 yılı aşkın süredir turizm sektöründe bulunan ve Turizme öncülük yapan Sianji Well Being otelinin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır Bodrum'da yaz sezonunun yoğun geçtiğini belirterek, “Bu yıl gecen yıldan çok çok iyi bir konumdayız. Nerdeyse 2019 rakamlarını yakalamış görünüyoruz. 2019 yerli turist sayısını yüzde 5 geçtik görünüyor, önemli bir tur operatörünün açıklamasına göre. Yerli turist açısından önemli bir potansiyel oluştu Türkiye'de. Yabancı turist ise gecen yılı ikiye katlayacağız. 2019 rakamlarını yakalama şansımızda çok yüksek. 32 milyon turist 50 milyar dolar hedefini yakalamak hayal değil. Şu anda bana göre ilk yarısındayız. Ağustos başlangıcını milat olarak kabul edersek 2 yüksek sezon Temmuz ayı sezonun tam ortası. Şuana kadar aldığımız rakamlar bunu gösteriyor. Haziran ayında yüzde 80 doluluk oranını yakalayan oranlar var. Lüks segment 5 yıldızlı oteller yüze 90 dolulukla geçirdi Temmuz ayını. Ağustos ayından bu oranların yüzde 95'e çıkmasını bekliyoruz. Bu sene Eylül, Ekim hatta Kasım'a kadar sezon uzaya bilir” şeklinde konuştu.

"Kaliteli turizmin en ucuz adresi Türkiye"

Çakır, euro ve dolar üzerinden dünyada en kaliteli ve en ucuz turizmi Türkiye'nin yaptığını ifade ederek, “Özellikle doların ve euronun enflasyondan dolayı ülkenin ucuz olarak kalması büyük bir etken. Bize en yakın Avrupa çanağındaki, Akdeniz çanağındaki en ucuz ülkeyiz şuanda. Tunus bile bizim 20 euro üzerimizde satışlarda. Türkiye 158 Euro'dayken 5 yıldızlı otelde Tunus 168 Euro, Mısır 172 Euro. Yunanistan hemen yanımız 368 Euro oda kahvaltı veriyorlar biz her şey dahil veriyoruz. İtalya biraz daha yukarlarda, İspanya biraz daha uygun. En yüksek Pazar ise Fransa sahillerinde 419 Euro çıkıyor fiyatlar. Ülkemiz gerçekten cazibe merkezi, hizmet, otellerin yeni olması, konumu, kültür, tarih, doğa bir yığın alternatifimiz var” ifadelerini kullandı.

"Biz petrolümüz yok ama turizmimiz var"

Türkiye'nin petrolünün olmadığını ama turizminin çok değerli olduğunu ifade eden Çakır, 100 milyon turist 100 milyar doların çok yakında gerçekleşe bileceğini sözlerine ekleyerek “6 ayını kış dönemine de uzatabilirsek, kışında yabancı turistlerin çekim merkezi haline getire bilirsek, Bodrum, Dalaman, İzmir ve Antalya'ya yabancı turisti kış ayında getirirsek ve direk uçuş başlatabilirsek eldeki potansiyeli atıl kapasiteyle yukarı çıkarma şansı var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman, Turizm yine cari açığı kapatan, en çok iş istihdam eden ve dünyayla barışı sağlayan çok değerli bir sektör. Türkiye'nin bana göre petrolü yok ama turizmi var. Eğer iyi kullanıla bilinirse, 100 milyon turist, 100 milyar dolar çok yakında Türkiye bunu başarabilir” dedi.