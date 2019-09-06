Türk çam balı coğrafi işaret projesi başladı

‘Türkiye Bal Değer Zincirinin Coğrafi İşaretler Yardımıyla Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi' projesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) , Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında 28 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan anlaşma ile hayata geçti. Projenin koordinatörü FAO 'dan Emmanuel Hider ve Maria Rici, Yürütücüsü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Türkiye Çam Balı üretimiyle dünyada söz sahibi bir ülkedir. Dünya çam balı üretiminin % 92'si ülkemizde gerçekleşmektedir. Türk Çam balının değer zincirinin geliştirilmesi amacıyla hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği kapsamında coğrafi işaret alınması hedeflenmektedir. Coğrafi işaretin alınma sürecinde Türk Çam Balı'nın tanıtımına yönelik pazarlama ile sektörde yer alan üretici ve kuruluşların eğitimi de sağlanacaktır. Proje, çam balı üretilen Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Muğla, Tekirdağ illerimizi kapsamaktadır. Projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor ve Ülkemizde üretilen çam ballarının katma değer yaratacağına ve dünya pazarlarında bilinirliğinin artacağından emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki bu projede yer alan illerin arıcısı değil üretime katılan bütün arıcılarımız faydalanacaktır” dedi.

Projenin ilk bilgilendirme ve eğitim toplantısı Bursa'da yapılırken, toplantıda proje tanıtılmış ve tanıtım sonrası teknik gezilere başlandı. Toplantıya TAB ve Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Manisa İl Birlik Başkanları katıldı.

Yürütücüsü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, FAO'dan proje koordinatörü, FAO bal uzmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantının ardından coğrafi işarete sahip Bursa şeftalisi, siyah inciri gemlik zeytini örnekleri incelenmiş, S.S. Bursa Bölge Tarım Kooperatifler Birliği, Gemlik Ticaret Borsası ve Gemlik Kadirli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ziyaret edilerek üyeler, Birlik Başkanları, arıcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.