Türk Kızılayı Derneği Bodrum 1'inci kongresini yaptı

Bodrum'da kuruluş aşamasını tamamlayan Türk Kızılayı Derneği'nin birinci olağan kongresi yapıldı. Kongrede Şube Başkanlığına Osman Akkartal seçildi. Bodrum Ticaret Odası Kongre Salonunda gerçekleşen genel kurula Türk Kızılayı Bodrum Şubesi Onursal Başkanı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, İlçe Mal Müdürü Ümit Yıldırım ve Kızılay üyeleri katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Türk Kızılayı Bodrum Şube Başkanı Osman Akkartal, “Kızılay, üç kıtada 26 ayrı milleti bünyesinde barındıran ve dünyadaki ‘Hilal'in temsilcisi olan dev bir merhamet çınarıdır. Bu merhamet çınarının bir yaprağı olmak dahi üzerimize tarihi bir sorumluluk yüklerken; kırmızı hilali bekleyen ihtiyaç sahiplerinin gözleri üzerimizdeyken, vazifemizi layığı ile yerine getirebilmenin kaygısı ile Türk Kızılayı Bodrum Şubesi 1'inci olağan genel kurulumuzu gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Hilal-i Ahmer'den Türk Kızılay'ına büyük katkısı olan bu iyilik hareketine inancıyla emeğiyle gönül veren üyelerimizle ülkemiz için, milletimiz için, Bodrum için, iyilik için kolları sıvadık” dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can Kızılay'ın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği projeler hakkında genel kurulu bilgilendirdi. Türk Kızılayı Derneği Bodrum Şubesi'nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Türk Kızılayı Bodrum Şube Başkanı Osman Akkartal, üyeler, Ömer Başbuğ, Ş. Özden Likoğlu, M. Elif Özmen, Davut Sabancı, Özkan Temel, İ. Furkan Akkartal.