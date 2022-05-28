‘Türk Mutfağı Haftası'nın finali antik kentte yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında ilki kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinin Muğla ayağı Stratonikeia antik kentinde final yaptı.

Geleneksel Türk mutfağının tanıtılmasını amaçlayan ve ilk defa kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Muğla'nın 13 ilçesinde hafta boyunca Muğla'ya özgü yemekleri yerli ve yabancı misafirlere tanıtıldı.

Yatağan Stratonikeia antik kentinde düzenlenen törene AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İl Kütür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ve antik kente ziyarete gelen vatandaşlar katıldı.

Muğla'ya özgü yemekler çevre kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılarak misafirlere ikram edildi. Otlu gözleme, kuru patlıcan dolması, ot kavurması, keşkek, Aşure, tavuklu pilav, yaprak sarma, sarımsaklı yoğurtlu kızartma gibi yemekler antik kente ziyarete gelen vatandaşlara ikram edildi.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emin Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan asırlık tarifi ve Türk Mutfağı kitabı Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel yönlerini öne çıkararak dünya mutfaklarında önce bir yer edinmesi amacıyla hazırlanmıştır. 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak belirlenmiştir. Biz bunu 28'ine uzattık ve bugün burada final yapıyoruz. Ama mutfak kültürüm deva edecek. Biz otellerimizde, restorantlarımızda Türk mutfağının özgün yemeklerini misafirlerimize sunmaya devam edeceğiz. Muğla'da zaten biz Muğla Valimiz himayelerinde 5 ana dalda çalışma yürütüyorduk. Bunlardan birisi gastronomi turizmi, spor turizmi, kültür turizmi, agro turizm ve sağlık turizmi olmak üzere beş ana dalda çalışmalarımızı yürütüyorduk. 21 Mayıs'ta aynı anda ilçelerimizde kutlamalara başladık. Bir haftadır kutlamalarımız devam ediyor. Birçok ilçemizde bu kutlamalar üç dört gün sürdü. Birçok ilde sadece il merkezinde yapılan kutlamaları biz 13 ilçemiz ve 7 antik kentimizde yaparak 20 kutlama belirledik ve bunun tamamını yaptık” dedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Muğla deyince hemen aklımıza düğün yemeklerimiz gelir. Düğün yemeklerinde keşkeğin tadı, zeytinyağı kuru fasulyenin tadı Muğla tarhanamız nohut yahnimiz, kuru patlıcan dolmamız, Muğla tarhanamız, ot kavurmamız, otlu gözlemelerimiz börülce teltorumuz saymakla bitmez. Bir de Muğla saraylımız var. Bu çok özel bir tatlı. Muğla saraylısı özellikle bayram sabahları damada ikram edilen tatlıdır. Muğla saraylısının ortasındaki göbek yeri damatlara ikram edilir” dedi.