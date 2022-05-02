Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

"7'den 77'ye Türk Sanat Müziği Projesi" ile örnek bir çalışmaya imza atan Milas Türk Musikisi Derneği, çocuklara sanat müziğini tanıtmak ve sevdirmek için kolları sıvadı.

Dönem dönem düzenlediği konserlerle vatandaşların müzik dolu keyifli saatler geçirmesini sağlayan Milas Türk Musikisi Derneği, çocuklara yönelik 7'den 77'ye Türk Sanat Müziği Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje ile çocukların sanatla iç içe olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Dernek Başkanı Fuat Turan, “İlk adımını Cumhuriyet İlkokulu'nda Nurten Ademoğlu öğretmenimizin sınıfında attığımız projemizden olumlu yönde dönütler almak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Öğretmenimiz çocuklara Türk Sanat Müziği parçalarını özveriyle çalıştırıp öğretti. Çocuklarımız da şarkıları söylerken büyük keyif aldılar” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte projeyi yürüteceklerini sözlerine ekleyen Fuat Turan, şu bilgileri verdi:

“Dernek olarak bizlerin bu projedeki ana amacı çocuklarımıza sanat müziğini tanıtmak ve sevdirmektir. Maalesef eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaştık. Haziran'ın ilk haftası düzenleyeceğimiz konserde, proje çerçevesinde ulaştığımız çocuklarımıza da yer vermek istiyoruz. Konser zamanına kadar çocuklarla buluşmalarımız devam edecek. İlerleyen süreçte ise dernek bünyesinde çocuk korosu kurmak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje, koromuzun yapı taşını oluşturacaktır.”

Dernekte 35 kişilik bir gruplarının olduğunu da vurgulayan Turan, “Aramızda her meslek dalından insanlar yer almaktadır. Türk Sanat Müziği'ni seven yaş ve meslek gözetmeksizin herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır” dedi.