Türk sanat müziğiyle Bodrum'u inletti

Bodrum'da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer, söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer önceki gece Elani Beach sahne aldı. Söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan Ünlüataer tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlüataer'in neredeyse tüm şarkılarına sevenleri eşlik etti. Sianji Well-Being Resort bünyesinde bulunan Elani Beach'te her perşembe gecesi çıkacak olan Ünlüataer, Bodrum'u Türk Sanat Müziği'ne doyuracak. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı bir yandan şarkı söylerken diğer yandan ise izlemeye gelenlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.