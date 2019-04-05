Türk Tarım Orman Sen: "Kamu emekçilerine yönelik şiddet kabul edilemez"

Türk Tarım Orman Sendikası tarafından, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Gülay Demircioğlu ve Ramazan Günal'ın görevleri başında tehdit edilmeleri, sözlü ve fiziki saldırıya uğramaları iddiaları sonrası basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bu üzücü şiddet haberlerine 03 Nisan günü bir yenisi de Fethiye ilçemizde eklenmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli üyelerimiz, Ziraat Mühendisi Gülay Demircioğlu ve Ramazan Günal arkadaşlarımız, görevli olarak gittikleri Fethiye Tarım Fuarı alanında görevlerini ifa etmeye çalışırken stand görevlisi tarafından tehdit edilerek sözlü ve fiziki saldırıya uğramışlardır. Olayda bir arkadaşımız ciddi şekilde yaralanmıştır. Öncelikle arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor ve bundan sonraki hukuki süreçler sonuçlanıncaya kadar yanlarında olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Olayla ilgili yasal süreç başlamış olmasına rağmen, olayın faili olan şahıs fuar alanında ‘Ben şuyum, sizi evden aldırırım, ben böyle yaparım, rüşvet mi almaya geldiniz' gibi tehditler savurmuş ve sonrasında hakaretler ederek fiili eyleme geçmiştir. Kamu için tehlike oluşturan bu şahıs nasıl oluyor da halen stand başında o fuar alanında çalışmaya devam edebiliyor. Arkadaşlarımızı asıl üzen olay budur. Buradan Yetkili Mercilere sesleniyoruz, bu şahsın fuar alnından uzaklaştırılarak gerekli tedbirlerin ivedi olarak alınması gerekmektedir. Yapılan saldırı tamamen kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak maksatlıdır.

Bu olayın faili gerekli cezayı almaz ise, Kamusal alandaki şiddet cesaretlenecek, çalışanlar can güvenliği kaygısıyla iş yerine gidecek, endişenin yüksek, motivasyonun yok olduğu bir ortamda çalışacaklardır. Bu da sonuçta halkın kamu hizmeti alımına olumsuz yansıyacaktır.

Kamu çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet ile ilgili yetkili merciler gerekli yasal tedbirleri hızla almalı, suçun işlenmeden önlenmesi öncelikli olmalıdır. Caydırıcı hukuki düzenlemeler derhal yürürlüğe girmeli, suç cezasız kalmamalıdır.

Kamu çalışanlarına karşı yapılan saldırılara karşı dik durmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Kimden gelirse gelsin her türlü saldırı, baskı, haksızlık ve adaletsizlik karşısında mücadele edeceğimizi, şiddet olaylarının takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.