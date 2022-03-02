Türk ve Azerbaycanlı dağcılar Hocalı şehitlerini andı

Hocalı katliamının 30'uncu yılında şehit edilen 613 Azerbaycan Türk'ünü anmak için Nahçivan'daki Haça Dağı'na tırmanış için davet edilen Muğla Dağcılık Kulübü üyesi Nursel Ölmez ve beraberindekiler 2 bin 426 metre yükseklikteki dağın zirvesine Türk ve Azerbaycan Bayraklarını astılar.

Türk ve Azerbaycanlı dağcılar tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Haça dağı tırmanışına Türkiye'nin farklı bölgelerinden 24, Azerbaycan'dan ise 7 dağcı katıldı. Türkiye'den tırmanışa katılan dağcılar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Türkiye Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'dan teslim aldıkları Türk Bayrağını, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Gulyev'e teslim etti.

Hocalı şehitlerini anmak için Nahçivan Haça dağı tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saatlik tırmanışla zirveye varan ekip, inişe geçilmesinden 4 saat sonra Haça Dağı'nın eteğindeki Gal köyünde programı sonlandırdı.

Bölgenin tırmanılması en zor dağlarından biri olan Haça Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, burada Hocalı Şehitleri için anma töreni düzenledi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarını okuyan dağcılar, ‘Hocalı şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz' yazılı pankart arkasında bir araya geldi.