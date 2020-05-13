Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde sona yaklaşıldı

Osman Gürün, ismini halkın belirlediği, bünyesinde çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı Mart ayında temelini attığı ve bölgeye kazandıracağı en önemli yatırımların başında gelen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikleri ile bir çok sosyal aktivitenin bir arada yapılabileceği ve ismini halkın belirlediği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışmalarında sona gelindi.

Çağdaş Yaşam Merkezi'nde devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkilelerden bilgi alan Osman, Muğla'da büyük bir aile olduklarını ve kısa süre sonra açılışını yapacakları tesisin Muğla'ya çok yakışan bir tesis olacağını ifade etti.

7'den 70'E Tüm Vatandaşlara Hizmet Eden Merkez

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 750 kişilik 1313 metrekare çok amaçlı salon, 120 çocuk kapasiteli kreşi, dijital kütüphanesi, koleksiyon kitap bölümü, okuma, çalışma odaları, fitness salonu, sergi salonları, Kısa Mola Merkezi, 300 araçlık kapalı otoparkı ve daha birçok özelliği ile 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Türkiye'de bir ilk olan ve vatandaşlar tarafından çok beğenilen Kısa Mola hizmeti de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki yeni yerine taşınarak vatandaşlara bu merkezde hizmet verecek. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler, meslek edindirme çalışmaları için atölyeler de olacak.

Başkan Gürün; “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla'ya Çok Yakışacak”

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin her yaştan vatandaşı bir araya getirecek özellikleri ile bir buluşma, keyifli vakit geçirme alanı olacağını söyleyen Osman Gürün etrafındaki sosyal tesisler ve Kışla Parkı ile bir bütünlük oluşturacak tesisin Muğla'ya çok yakışacağını belirtti. Başkan Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti'ne doktor, eğitimci, bilim insanı olarak büyük hizmetler veren insanlara umut olan ve ülkemizin geleceği için çağdaşlaşma tohumlarını Anadolu'nun tüm topraklarına yayan, güzel insan Türkan Saylan'ın isminin yaşayacağı tesisimiz Atatürk'ün izinde fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerin yetişmesine yardımcı olacak, mutluluklara, umuda, sevgiye ev sahipliği yapacak” dedi.