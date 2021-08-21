Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: “Acil eylem planı hazırlanmalı”

Muğla'daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin panel düzenlendi. Aşılama ve yeni alanlar oluşturma konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen Türkiye Arcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Güvenilir Ürün Platformu ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Muğla Ortaca'da 'Yangının Arıcılık Sektörü ile Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler' konulu panel gerçekleştirildi. TAB Başkanı Ziya Şahin, arıcıların, orman yangınları nedeni ile çok ciddi bölge kayıpları yaşadığını söyledi.

Yüz yıllardır bal üretimi yapılan alanların orman yangınında yanarak kül olduğunu İfade eden TAB Başkanı Ziya Şahin, “Maalesef yüzyıllardır bal ürettiğimiz alanlar ve arılarımız kayboldu. Bir yerde arı yada kovan kaybedilebilir ama alan kaybı uzun yılların gittiği anlamına gelir. Bir çam ağacından 100 yıl bal alabiliyoruz. Bu alanların ne olacağı dolayısıyla geleceğimizin ne olacağı sorusunun cevabını arayacağız” diye konuştu.

Aşılama ve yeni alanlar oluşturma çalışmalarının başlaması gerektiğini ifade eden Şahin, “Yanan alanlarda yeşil aksam kalan alanların kesilmemesi gerekiyor. Çanakkale'den başlamak kaydıyla Antalya'ya kadar transplantasyon dediğimiz aşılama, yeni alanlar oluşturma çalışması gerekiyor. Bu çalışmayı yaparsak kaybettiğimiz alanlar tekrar arıcılığın hizmetine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Acil eylem planı hazırlanması gerekiyor”

Çam balının ülkenin milli balı olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Eksikliklerimizin giderilmesi konusunda çalışılması lazım. Bir kilo ürettiğimiz çam balının 900 gramını Avrupa'ya satabilecek potansiyelimiz var. 110 bin hektar olan alanımızı 250 bin hektara çıkaralım, 100 bin ton çam balı üretelim. Kırsaldaki insanımız, devletimiz kazanacak. Döviz girdisi olacak. Bu çerçevede düşünülerek acil eylem planı hazırlanması gerekiyor. Türkiye Arıcılar Birliği olarak çok acil bir eylem planı yapılması konusunda, devletimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın toplantıya çağırılmasını talep ediyorum" dedi.

“Arıcıların desteklenmesi gerekiyor”

Program kapsamında arıcıları ziyaret ettiklerini aktaran BEEO Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yangından zarar gören bölgelerdeki arıcıların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Arılara arı yemi ile takviye yapılması gerektiğini söyleyen Samancı, şunları kaydetti, “Desteklerin ülke genelinde bir proje olarak hem resmi kurumlarla hem de Türkiye Arıcılar Birliği ile organize edilmesi gerekiyor. Bu yıl arılarımızı kaybetmeyelim. 3 buçuk milyon arı kovanı çok ciddi bir değer. Türkiye'de 8.2 milyon arı kovanı var, bunun 3 buçuk milyonu bu bölgedeki çam ormanlarından besleniyordu. Arıların acil desteğe ihtiyacı var.”