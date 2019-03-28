Türkiye Kamu-Sen yetki istiyor

Türk Tarım Orman Sen Muğla İl Başkanı Mustafa Yitik açıklamasında şu ifadelere yer everdi: “Bilindiği üzere 2017 yılında yapılan toplu sözleşmeler, memurlar açısından kayıp bir dönem olarak anılacaktır. Geçmiş 2013 ve 2015 Toplu Sözleşme dönemleri de Kamu Çalışanları açısından, haklarının yetkili konfederasyon ve sendika tarafından peşkeş çekildiği yıllar olarak tarihe geçmişti. 2019 Yılı toplu sözleşmelerin başlayacağı Ağustos ayı yaklaşırken, 2017 yılı toplu sözleşme döneminde yetkili konfederasyon tarafından imzalanan sözleşmeyle 2 yılın sonunda memurlar %26 kayba uğratılmıştır. İmzalanan geçmiş toplu sözleşme mutabakatlarında memurlar lehine tatmin edici bir karar ortaya çıkmamış olmasına rağmen yetkili sendika yöneticileri bu mutabakat maddelerini “kazanım” olarak memurlara ve memur emeklilerine sunmaya çalışmışlardır” dedi.

Yitik açıklamanın devamında, “Mızrak çuvala sığmamaktadır. Konfederasyonumuz Türkiye Kamu Sen ve Sendikamız Türk Tarım Orman-Sen yetkili olmamasına rağmen, kamu çalışanlarının içinde bulundukları maddi sıkıntıları her zaman gündemde tutmaya devam etmiş, geçmiş kayıpların telafisi için 2018 yılı Ekim Ayından geçerli olmak üzere memura ek zam teklifini Millet Vekilleri aracılığıyla TBMM' ye sunmuştur. 2019 Ağustos ayında yapılacak olan Toplu Sözleşme görüşmelerinde, yetkili konfederasyondan kaynaklanan kayıplar ortada iken, kamu çalışanları kötü gidişe dur demeli; yeniden Türkiye Kamu Sen' i ve bağlı sendikaları yetkili yapmalıdır. Türkiye Kamu-Sen, Kanunun Toplu Sözleşme Yetkisi tanımadığı, masanın, Toplu Görüşme olarak dizayn edildiği 2009 yılına kadar yetkili olduğu dönemde rüştünü ispat etmiş, yürüttüğü kararlı mücadele ile kamu çalışanları ve emeklilerine yönelik onlarca somut hak ediş elde etmişti. Gün yeniden Türkiye Kamu-Sen'i ve bağlı Sendikaları yetkili yapma günüdür.Gün geçmiş kayıplarımızı telefi etmek için güç birliği yapma günüdür. Bu nedenle tüm memur arkadaşların desteğini bekliyoruz.

Biz; Muğla Türk Tarım Orman Sen İl Başkanlığı, Türk Tarım Orman Sen Genel Merkezi ve Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi Yönetim Kurulu olarak; mevcut yetkili sendikanın 2017 toplu sözleşme masasında yaptığı “Bu Teklife Kapalıyız” pankartını kaldırıp gece saat 01:10' da buçuk fark için imza atmayacağının garantisi ve teminatıyız”ifadelerine yer verdi.