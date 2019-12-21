T?rkiye Ukraynal? turistlerin g?zdesi

T?rkiye Kiev K?lt?r ve Tan?tma M??avirli?i, Kiev'de d?zenlenen bas?n toplant?s? ve y?lsonu yeme?inde T?rkiye ve Ukrayna'n?n turizm alan?ndaki ikili ili?kilerine dair 2019 y?l? bilgileri payla??ld?. Ge?en y?l T?rkiye'ye 2018 y?l?nda tatil ama?l? gelen Ukraynal? turist say?s?n?n 1 milyon 380 bin oldu?u, 2019 y?l?nda ise y?zde 12'lik bir art?? ile bu say?n?n 1 milyon 560 bine ??kt??? a??kland?.

Mu?la b?lgesine gelen Ukraynal? turist say?s?nda da her ge?en y?l art?? ya?and??? a??klan?rken, 2018 y?l?nda 176 bin 871 olan say?n?n 2019 y?l?nda 200 bin 784'e ??kt??? hat?rlat?ld?. T?rkiye'nin Kiev B?y?kel?isi Ya?mur G?ldere, ?2019 ?ok hareketli, b?y?k d?n???mlere sahne olan bir y?l oldu. Ukrayna ile turizm alan?ndaki i? birli?imiz giderek g??leniyor. Ge?ti?imiz y?l 1 milyon 380 bin olan Ukraynal? misafir say?m?z, bu sene y?zde 12'lik bir art??la 1 milyon 560 bine ??kt?. Turist say?s?ndaki art?? ?lkelerimizi ve insanlar?m?z? daha fazla yak?nla?t?r?yor" dedi.

T?rkiye'yi ziyaret eden Ukraynal? turist say?s?nda ?n?m?zdeki sene de y?zde 8-10 civar?nda art?? beklendi?ini belirten B?y?kel?i G?ldere, ?Ukrayna ile i? birli?imiz genelde yaz turizmi ?zerine, ama biz bunu ?e?itlendirmeye y?nelik ?al??ma i?indeyiz. Sadece plaj turizmini de?il, k?lt?r, sa?l?k, spor, k?? turizmini geli?tirmek i?in de g?r??meler yap?yoruz" diye konu?tu.

Hedef Dalaman b?lgesine 130 Bin Ukraynal? turist

Toplant?ya kat?lan Kiev B?y?kel?ili?i K?lt?r ve Turizm Ata?esi Berat Y?ld?z ve YDA Dalaman Havaliman? Y?netim Kurulu ?yesi Hamdi G?ven?, Dalaman'a gelen Ukraynal? turist say?s?ndaki art??a dikkat ?ekerek, ?Ukrayna dost ve karde? bir ?lke. ?n?m?zdeki sene 130 bin Ukraynal? karde?imizi b?lgemizde a??rlayaca??m?z? tahmin ediyoruz" dedi.

B?y?kel?i Ya?mur Dereli'nin himaye ve deste?i ile, Ukraynal? ressamlar aras?nda ?Dalaman b?lgesi manzaral? ya?l? boya tablolar yar??mas? a??ld???na da i?aret eden G?ven?, ?Yar??maya kat?lan ressamlara ait tablolardan olu?an s?z konusu sergi y?l boyunca havaliman?nda sergilenecek. Ayr?ca, Ukraynal? gazetecileri b?lgemizin tan?t?m? i?in Dalaman'a davet ettik? dedi.