Türkiye'de otogarlara giriş-çıkış standardı

Vatandaşlar, yayınlanan genelge kapsamında otogarlara sadece belirli noktalardan giriş çıkış yapılabilecek ve girişte güvenlik önlemleri olacak. Genelge gereği bu tedbirlere uymayan otogarların ilgili belediyelerine cezai yaptırım uygulanacak.

Muğla'da otogarlar genelgeye göre düzenleniyor

Genelge nedeniyle il genelindeki otogarlarda gereken önlemleri almaya başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe ve Bodrum otogarlarında çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Yatağan, Milas, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman otogarlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor. 7 ilçedeki otogarlarda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından buralarda da güvenlik noktaları oluşturulacak ve tek noktadan giriş çıkış sağlanacak.