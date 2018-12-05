Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerini İngiltere'de tanıtacaklar

İngiltere'de özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan gazete, dergi, televizyonların yanı sıra bu alanda azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat yazarları ile sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisiyle turizm sezonunun uzatılması hedefleniyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı, YDA Dalaman Havaalanı, DLM Tur ve Eco Travel işbirliğiyle İngiliz medya mensuplarına Ortaca, Dalyan, Akyaka ve Fethiye tanıtılıyor.

Dalyan'da tekne turuyla başlayan gezide katılımcılar, İztuzu Plajı ve Köyceğiz Gölü'nü görme imkanı bulurken ünlü mavi yengeci de tatma şansını yakaladılar. Ziyaretçiler için alternatif turizm imkanlarının sunulduğu gezide Köyceğiz gölünde balık tutma etkinliği de gerçekleştirildi.

İngiliz misafirlerin bölgeye olan taleplerini arttırmak istediklerini dile getiren turizmci Ali Mürşit Yağmur, “YDA Dalaman Havalimanı, GEKA destek verdi. İngiliz basınını bölgemizde ağırlıyoruz. Etkinlik kapsamında gastronomi gezimiz olacak, portakal ve nar toplayacağız. Balık tutacağız. Bölgemizin eko turizme de çok uygun olduğunu göstermek istiyoruz. Alternatifimiz çok, tanıtımımıza biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

İngiltere'den 10 basın mensubu ile geziye katıldıklarını aktaran Eko Travel yetkilisi Ali Keskin, 6 günlük tur kapsamında kültür ve eko turizm ağırlıklı geziler yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Keskin, 12 aylık turizm potansiyelinin ortaya çıkacağına inandıklarını vurguladı.

Türkiye'yi 35 yıl önce görme şansı olduğunu tekrar gelmekten mutluluk duyduğunu anlatan TNT Magazine direktörü Mat Day, Türkiye'nin 12 ay gezilebilecek bir ülke olmasının önemine değindi.

Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten seyahat yazarı Marion Ainge, yazılarını takip edenlere mutlaka görmeleri gerekenleri tavsiye edeceğinin altını çizdi.

İztuzu Plajına hayran kaldığına dikkat çeken Ainge, şunları kaydetti; “Çok güzel, fantastik bir yer, sıcaklık 20 derece. İngiltere 12 derece soğuk ve karanlıkİngiliz gazetelerinde dünyanın en güzel 10 plajı arasında olduğunu duymuştuk. Kültürü çok farklı, taze ürünler çok lezzetli, burayı insanlara tavsiye edeceğim. İspanya'ya gidiyorlar, neden buraya gelmiyorlar bunu dile getireceğim. Her şey çok güzel.”

"2019'da turizmde yüzde 25 artış bekliyoruz"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Malum olduğu üzere İngiltere bölgemiz için ana kaynak pazarlardan biridir. Özellikle online satışlarda çok iyi dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Dolayısıyla, İngiliz basın kuruluşlarıyla, medyasıyla, bloggerlarıyla, sosyal mecrasıyla ilgilenmemiz lazım. Bu anlamda İngiltere ile bağlantılarımız artarak devam ediyor. Bölgemizde İngiliz Basın Grubu'nu ağırlıyoruz. Bu basın grubunun içerisinde, gurmeler, yiyecek içecek yazarları, seyahat yazarları ve bloggerlar var. Her birinin de ciddi bir izleyici kitlesi var. Bu anlamda bizim için önemli bir misafir grubu. Bölgemizin bütün doğal güzelliklerini, önemli etkinliklerini ve yiyecek içeceklerini, narenciyemizi ve geleneklerimizi, bu anlamda tanıtıcı haberler yapacaklar. Turizmi olabildiğince geniş bir süreye yaymak ve özellikle özel gruplara hitap etmek, onları yakalamak esas amacımız. Çünkü deniz, kum, güneşin yanı sıra yiyecek içecek meraklıları, doğa izleyicileri gibi farklı kitlelere ulaşmak ve bölgemizde yapılan spor aktiviteleri aracılığı ile ilgili kitlelere erişim sağlamayı hedefliyoruz.”

Etkinlikte tarihten doğaya, adrenalin sporlardan termal ve sağlık turizmine, doğa ve kültür turizminden Ege yemek kültürüne kadar geniş bir yelpazede Ortaca, Akyaka, Dalyan ve Fethiye destinasyonlarının turizm potansiyeli tanıtılacak.

Ziyaretin ikinci gününde Kaunos Antik Kenti, Deniz Kaplumbağalarının tedavi edildiği rehabilitasyon merkezi ziyaret edilecek. Sultaniye Kaplıcalarında da çamur banyosuna girme imkanı bulacak basın mensupları Akyaka ve çevresini tekne turuyla gezecekler.

Tanıtım etkinliğinin Fethiye bölümünde Ölüdeniz ve Kayaköy'ü ziyaret edecek heyete Babadağ'da yamaç paraşütü yapmaları da tavsiye edilecek. Etkinliğin son iki günü ise Xanthos vadisi, Saklıkent kanyonu, Fethiye şehir merkezi gezisi ile tekne turu etkinliği gerçekleştirilecek.

Tanıtım turu 9 Aralık'ta sona erecek.