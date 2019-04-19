Türkiye'nin ilk Tazelenme Olimpiyatları başladı

Türkiye'de üç Üniversite bünyesinde kurulan ‘Tazelenme Üniversitesi' ilk defa olimpiyat düzenledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olimpiyatlarda Voleybol, Masa tenisi, Bocce, Oryantiring, Bayrak yarışı ve Gülle atma gibi sportif etkinlikler yer alacak. Olimpiyatlarda ayrıca müzik ve şiir dinletilerine de yer verildi.

Tazelenme Olimpiyatları öncesi olimpiyatlara katılan sporcular Atatürk Anıtına çelenk koydu. Muğla 2017 yılında Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Kampüsü 200 öğrencisi ile faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye'de ilk defa Tazelenme Olimpiyatları düzenlendi.

Tazelenme Olimpiyatlarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsü, Ege Üniversitesi Tazelenme Kampüsü, Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Kampüsü ve Fethiye Huzurevi sakinleri katılmıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsü kurucusu Prof Dr. Muammer Tuna,

Tazelenme Olimpiyatlarının açılışı dolayısıyla, Muğla Tazelenme Üniversitesi olarak Atatürk Anıtına çelenk sunduklarını, iki gün sürecek olimpiyatlarda renkli görüntülerin ortaya çıkacağını söyledi.