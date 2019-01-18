Türkiye'nin toprakları Muğla'da analiz ediliyor

2015 yılında kurulan laboratuvarda ayrıca 29 farklı il ve Kıbrıs'tan toplam 1044 adet Toprak bitki ve sulama suyu numuneleri gelerek analizleri yapıldı. Denizli'den 90 toprak, 95 bitki, Tekirdağ'dan 39 toprak, 104 bitki, Çanakkale'den 143 toprak, 4140 bitki, Kahramanmaraş'tan 56 toprak, 4 bitki numunesi yapıldı. Ayrıca 9 farklı ilin önde gelen tarım firmaları tarafından gönderilen 292 adet toprak bitki ve sulama suyu numunelerinin analizleri de laboratuvarda yapıldı.

Toprakta Temel Analizler, Detaylı Toprak Analizleri, Sulama Suyu Analizleri, Bitki Analizleri alanlarında yetki belgesine sahip ve 4 alanda analiz yapabilen Türkiye'nin sayılı laboratuvarlarından birini Muğla'ya kazandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Tarım laboratuvarı yanında Duyusal Analiz Laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi, meyve kurutma tesisi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği'ni kuran, mera projesini hayata geçiren, fidan ve yem bitkisi desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca kooperatiflerle alım garantili çiçek üretiyor.

“Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak”

Muğla'nın doğal ve tarihi güzellikleri yanında bereketli topraklara sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, turizm kenti olarak bilinen Muğla'nın aslında çok önemli bir tarım kenti de olduğunu belirtti. Gürün, “Tarım, çiftçi, kooperatifler, üretim, toprak, emek bizim için çok önemli kavramlar. Ülkemizde ne yazık ki tarım alanında izlenen yanlış politikalar yüzünden üreten bir toplumdan her şeyi ithal eden bir toplum haline geldik. Muğla eşsiz güzellikleri ile turizm kenti olarak bilinse de bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kentidir. Bu bereketli toprakların hakkını vermek, çiftçilerimizin topraklarını satmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. “Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganımız ve hizmetlerimizle üreticilerimizin ata topraklarında kalmasını, köyden kente göç etmemesini amaçlıyoruz. Bu hizmetlerden belki de en önemlilerinden biri de Tarım Laboratuvarımız. Bereketli topraklarımız analiz edilerek hangi ürüne, hangi gübreye daha uygun olduğunu üreticilerimize bilimsel olarak söylüyoruz. Eskiden kalan yöntemlerle değil bilimsel verilerle üreticimizin katma değeri yüksek ürün üretmesini ve Ata'mızın söylediği gibi Üreten köylümüzün milletin efendisi olmasını istiyoruz” dedi.