Türkiye'yi diken üstünde bırakan ve 8 gündür mücadele edilen Muğla'daki orman yangınlarında en zorlu anlardan biri Kemerköy Termik Santrali bölgesinde yaşandı. Türkiye'yi diken üstünde tutan yangında alevler termik santrali böyle sardı.

Muğla'nın 7 ayrı ilçesinde zaman zaman 14 ayrı noktada devem eden orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından ve çeşitli dost ülkelerden gelen ekipler müdahale etti. Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören Bölgesi'nde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde olağanüstü bir tedbir alınmasına rağmen alevle hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangında gerek olumsuz iklim koşulları gerekse arazi yapısı nedeniyle alevlerin termik santrale ilerleyişi drone ile saniye saniye kaydedildi.

Usta drone pilotu Batuhan Atılgan tarafından kaydedilen görüntüler, yangının vahametini ve tehlikenin nasıl önlendiğini böyle kaydetti.