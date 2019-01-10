Türkoğlu: “Bir yılda binlerin yüreğine dokunduk”

Türkoğlu; saha çalışmaları, evde bakım ücretleri, sosyal ve ekonomik destek hizmeti, engelli kimlik ve seyahat kartları, doğum yardımı, evlat edindirme, çocukları ailelerle buluşturma ve kamu istihdamları konularında il genelinde bir yılda binlerce kişinin yüreklerine dokunduklarını söyledi.

“73 milyon evde bakım ücreti ödendi”

İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptığı açıklamada, “ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) ile Sosyal yardım ve Sosyal Hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, amacıyla Muğla geneli saha çalışmalarında 13 Bin 486 hanede 31 Bin 859 kişi ile görüşüldü. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere (6 Bin 020 engelli) yönelik 73 Milyon 520 Bin 860 TL evde bakım ücreti ödemesi yapıldı.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere; çocuklarının aile çatısı altında bakımlarına imkân sağlanması amacıyla 8 Bin 314 aileye 6 Milyon 472 Bin 711 TL Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) sunuldu” dedi.

“3,5 milyon doğum yardımı”

Türkoğlu açıklamasının devamında, “Ayrıca geçen bir yılda 1411 engelli vatandaşımıza, sosyal hayatlarını kolaylaştırma amacı ile engelli kimlik kartı, 89 Şehit ve Gazi yakınımıza ise seyahat kartı çıkarıldı. Dünyaya gelen 9 Bin 650 çocuk için 3 Milyon 434 Bin 554 TL doğum yardımı ödemesi yapıldı.

Şehit yakını, gaziler, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın faydalandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan yaklaşık 10 Bin 504 kara ve deniz ulaşım aracı için Muğla Büyükşehir Belediyesine 9 Milyon 253 Bin 250 TL ödendi” diye konuştu.

“69 çocuk, 60 aile ile buluşturuldu”

İlkay Türkoğlu açıklamasının sonunda ise, “2018 yılında koruma altındaki 7 çocuğumuz evlat edindirilmek üzere 7 ailenin yanına yerleştirildi. Koruma altındaki 23 çocuğumuzu, 18 Koruyucu Ailenin yanına yerleştirerek toplamda 69 çocuk ile 60 aileyi buluşturduk. Çocuk işçiliğini önlemek amacıyla mobil ekibimizle 13 çocuğa müdahale edildi. Aile Eğitim Programı kapsamında 175 seminer verilerek 1872 kişinin katılımı sağlanmıştır. Evlilik öncesine yönelik 127 seminer verilerek, 1779 kişinin katılımı sağlanmıştır. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ise 137 seminer verilerek 3 Bin 015 kişinin katılımı sağlandı. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 10 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı” diye ifade etti.